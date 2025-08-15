Menu Rechercher
Rennes : Seko Fofana est aux anges après l’exploit face à l’OM

Par Jordan Pardon
Seko Fofana lors d'un match de Rennes @Maxppp
Rennes 1-0 Marseille

Premier match et premier exploit cette saison en Ligue 1. Réduits à 10 dès la 30e minute de jeu, les Rennais ont renversé la table en douchant l’OM ce vendredi (1-0). Une victoire acquise dans le temps additionnel grâce à Ludovic Blas. Après le coup de sifflet final, c’était évidemment l’allégresse chez Seko Fofana, auteur d’un gros match.

«Ca a été un match incroyable, malheureusement, on a pris un rouge mais ça ne nous a pas perturbé. On a continué de jouer avec personnalité, on y a cru, on a joué avec confiance, et on a des garçons qui sont entrés avec un gros état d’esprit. Ce soir, on est récompensé, c’est le sacrifice de beaucoup de semaines de travail. On est très fiers. J’étais convaincu qu’on pouvait le faire. C’est un plaisir de faire ça devant nos supporters et j’espère que ça va continuer comme ça», a exprimé l’Ivoirien au micro de Ligue1+.

Ligue 1
Rennes
Marseille
Seko Fofana

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Marseille Logo Marseille
Seko Fofana Seko Fofana
