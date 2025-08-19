Menu Rechercher
Le Bayer Leverkusen grille Dortmund pour une pépite argentine

Par Chemssdine Belgacem
echeverri @Maxppp

Depuis le début du mercato estival, Manchester City vise à prêter ses jeunes joueurs qui n’auront pas de temps de jeu avec Pep Guardiola. Ces derniers jours, le nom de Claudio Echeverri est revenu avec insistance. Recruté en 2024 en provenance de River Plate, le milieu offensif de 19 ans était scruté en Bundesliga où le Borussia Dortmund le convoitait ardemment au point de formuler une offre dans les prochains jours.

Finalement, la presse allemande explique ce mardi que le Bayer Leverkusen a réalisé le hold-up parfait en doublant le BVB dans les négociations. D’après Sky Germany, le Werkself est désormais sur le point de s’offrir le prodige argentin. La visite médicale est même prévue dans les prochains jours.

