Le départ d’Arnaud Kalimuendo provoque un énorme casse-tête pour le Stade Rennais !

À quoi joue le Stade Rennais ? Voici la question posée par de nombreux observateurs en cette fin de mercato estival. Et pour cause. Si les Rennais ont parfaitement géré leur entrée en matière en Ligue 1 en s’imposant sur le fil (1-0) face à l’Olympique de Marseille, une interrogation centrale subsiste : le SRFC est-il suffisamment armé sur le plan offensif pour la saison à venir ? Une question finalement rhétorique au regard de l’effectif actuel de la formation bretonne.

La suite après cette publicité

Un secteur offensif amoindri

En effet, si Mousa Al-Tamari et le jeune Mohamed Kader Meïté peuvent, aujourd’hui, évoluer à la pointe de l’attaque rennaise, les Rouge et Noir se retrouvent dans l’obligation de recruter au poste de numéro 9, qui plus est après le départ officiel d’Arnaud Kalimuendo du côté de Nottingham Forest. Pour ce faire, le SRFC pourra toutefois compter sur les nombreuses liquidités récupérées depuis le début de l’été et les ventes actées de Baptiste Santamaria, Henrik Meister, Kazeem Olaigbe, Kyogo Furuhashi, Azor Matusiwa, Lorenz Assignon ou encore Adrien Truffert.

La suite après cette publicité

Au total, le club entraîné par Habib Beye a ainsi encaissé 87 millions d’euros, dépensant dans le même temps un peu plus de 40M€ pour s’offrir les services de Quentin Merlin, Lilian Brassier, Mahdi Camara mais également Valentin Rongier. Des renforts principalement défensifs laissant la ligne d’attaque toujours aussi dépeuplée. À un peu moins de deux semaines de la fin du mercato estival, Loïc Désiré et ses équipes vont donc devoir travailler d’arrache-pied en ce sens.

Lepaul en priorité, Harder trop difficile ?

Ces dernières heures, nous vous indiquions à ce titre que Rennes s’intéressait à Conrad Harder, l’attaquant du Sporting CP. International danois depuis le 23 mars, l’avant-centre de 20 ans a inscrit 11 buts en 47 matches, toutes compétitions confondues, avec le club portugais lors de la saison passée. Arrivé au sein du club lisboète à l’été 2024 en provenance du FC Nordsjaelland, le natif de Holte, gaucher d’1m85, est toutefois estimé à 24 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Un montant conséquent qui pourrait pousser la direction rennaise à envisager d’autres pistes, d’autant plus après le départ de Viktor Gyökeres et le nouveau rôle conféré à Harder.

La suite après cette publicité

Dans cette optique et selon nos dernières informations, l’actuel 8e de L1 suit également de très près Estéban Lepaul, fer de lance du SCO et buteur lors de la première journée. Séduit par le profil du buteur de 25 ans né à Auxerre, le board rennais a ainsi dégainé une première offre de transfert à hauteur de 10 M€. Une proposition qui a cependant été recalée par la formation angevine qui en réclame plus du double. Pas de quoi freiner les ardeurs du club breton qui a prévu une nouvelle réunion avec Angers dans les prochains jours. Conrad Harder, Estéban Lepaul, une autre piste ? Rennes va désormais devoir agir vite pour compenser les départs de l’été…