Real Madrid : les coulisses de la prolongation impossible de Vinicius Jr

Les négociations pour une prolongation de contrat entre Vinícius Júnior et le Real Madrid connaissent actuellement un blocage, malgré les discussions entamées dès février 2025. L’international brésilien, lié au club jusqu’en juin 2027, perçoit environ 17 millions d’euros nets par saison, bonus compris. Son entourage espérait obtenir une revalorisation salariale autour d’un fixe de 20 millions d’euros, avec des variables pouvant porter le montant total jusqu’à 30 millions d’euros par saison. Or, la dernière proposition madrilène se limite à 20 millions d’euros, sans les primes additionnelles, ce qui est jugé insuffisant pour justifier une prolongation de trois années supplémentaires, jusqu’en 2030. Selon ESPN Brasil, l’écart de vision entre le joueur et le club empêche pour l’instant tout accord.

La suite après cette publicité

L’entourage du joueur, représenté par Fred Pena et Thássilo Soares, a choisi de temporiser, préférant observer le rôle que Xabi Alonso, nouvel entraîneur du Real Madrid, souhaite attribuer à Vinícius lors de la saison 2025-26. Certains signes de méfiance sont apparus lorsque Alonso aurait envisagé de laisser l’attaquant brésilien sur le banc lors de la demi-finale de Coupe du monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Finalement, un contretemps - le forfait tardif de Trent Alexander-Arnold - a modifié les plans, poussant Federico Valverde à reculer au poste de latéral droit, permettant ainsi à Vinícius de conserver sa place aux côtés de Gonzalo García et Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Fin de la rumeur Arabie saoudite ?

Du côté du marché, la situation semble relativement claire : l’intérêt en provenance de la Saudi Pro League, évoqué à la fin de l’année 2024, s’est refroidi depuis décembre. Aucune nouvelle approche n’a été enregistrée, et les représentants du joueur ont désormais écarté cette hypothèse. Cette absence d’alternative immédiate donne un poids supplémentaire aux négociations avec Madrid, même si la partie du joueur préfère ne pas céder rapidement, estimant que sa valeur sportive et médiatique justifie des conditions plus avantageuses.

Enfin, le contexte sportif et médiatique complique également le dossier. Bien que Vinícius ait été finaliste du Ballon d’Or 2024 et élu meilleur joueur masculin FIFA la même année, sa saison 2024-25 a été jugée irrégulière, avec 11 buts en 30 matchs de Liga, sans que le Real Madrid ne décroche de trophée majeur. Son entourage craint que la presse espagnole ne se saisisse de cette irrégularité et des discussions contractuelles pour ternir son image auprès des supporters. Dans ce climat tendu, la décision sur son avenir contractuel pourrait n’intervenir qu’après plusieurs mois d’évaluation, en fonction des performances collectives et de la place qu’Alonso décidera de lui accorder dans son projet sportif.