L’OM au bord de l’implosion, les débuts du Real de Xabi Alonso excitent l’Espagne

L’OM déjà en pleine crise

L’OM est au bord de l’implosion. « Toujours électrique » titre l’Equipe dans son édition du jour, en effet après la défaite concédé contre Rennes lors de la première journée de Ligue 1, des altercations ont éclatée dans les vestiaires, jusqu’à mener à une confrontation physique entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ciblé par d’autres cadres comme Geronimo Rulli après le match. « Poings de divergence » titre même le quotidien français dans ses pages intérieures, on est généralement pas habitués au calme plat dans la cité phocéenne, mais c’est un début de saison bien mouvementé après un été pourtant excitant. Si au départ les échanges étaient verbaux, avec notamment des cadres de l’équipe comme Hojberg, Rulli ou même le coach De Zerbi qui ont élevé la voix face à la performance de l’équipe, Jonathan Rowe s’est rué sur le milieu français pour lui asséner des coups. Un OM « sous tension » comme le placarde la Provence sur sa Une, l’OM se met le feu, ajoute même le journal dans ses colonnes, parlant même d’un véritable hara-kiri football club pour définir l’OM, capable de se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Cette altercation musclée a valu aux deux joueurs un écartement de l’équipe première sans pour autant qu’on en sache plus sur la durée de cette sanction, de quoi aussi encore plus jeter le voile sur l’avenir de l’ailier anglais. Déjà en instance de départ avant cet incident, Rowe devrait voir ailleurs rapidement tandis que Rabiot lui devrait être réintégré avant le match contre le Paris FC ce week-end, un match à gagner absolument pour éviter une crise sportive en plus de cela.

La suite après cette publicité

Les grands débuts du Real madrid de Xabi Alonso

Au Real Madrid, c’est enfin la rentrée ! « Les grands débuts » pour Marca, le Real de Xabi Alonso va pouvoir montrer ce qu’il vaut en Espagne après une Coupe du Monde des clubs mi-figue mi-raisin. L’occasion surtout d’étudier les 4 recrues du Real. Huijsen, Carreras, Alexander Arnold et Mastantuono figurent dans le groupe pour des débuts anticipés. « Un maître du jeu pour une nouvelle ère » s’enflamme Marca, Xabi Alonso a fait les beaux jours du milieu du Real dans les années 2010, on en attend beaucoup pour redonner vie à une équipe qui en manquait la saison dernière. D’ailleurs cette saison, c’est aussi celle de Mbappé, devant un exercice rempli de défi selon AS. Une saison à rallonge avec la Coupe du Monde 2026 dans le viseur, d’ailleurs l’Equipe parle aussi de cette saison 2 pleine d’ambition, Réalité augmentée pour l’attaquant français qui doit maintenant faire ses stats, tout en gagnant.

Marcus Rashford a de grandes ambitions

En Espagne Marcus Rashford fait part de ses grandes ambitions pour Sport. « Le Barça est prêt pour gagner la Ligue des champions ». Rien que ça. Passé tout près d’une qualification en finale la saison passée, c’est l’objectif principal du club catalan. D’ailleurs, le joueur anglais s’est confié sur son transfert : « Pour jouer mon meilleur football, je dois être heureux » relaie le quotidien. Après 20 minutes contre Majorque, il aura peut-être plus de temps de jeu pour nous montrer son meilleur niveau, samedi contre Levante.