Menu Rechercher
Commenter 7
Officiel

Le LASK résilie le contrat de Jérôme Boateng

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Jérôme Boateng, à l'entraînement du FCB @Maxppp

Malgré une énorme carrière au très haut niveau, Jérôme Boateng n’a pas su gérer les dernières années de sa carrière. Mêlé à des histoires judiciaires troubles, le défenseur allemand n’a jamais réussi à s’imposer à l’OL après son départ du Bayern Munich en 2021. Dès lors, sa carrière a pris une tournure dramatique. Après une expérience décevante à la Salernitana, le champion du monde 2014 a décidé de rejoindre LASK l’an dernier.

La suite après cette publicité
LASK
Der LASK hat sich mit Jerome Boateng auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.
Mehr dazu:
Voir sur X

Finalement, l’aventure autrichienne a tourné court. Auteur de 14 rencontres avec Linz, Jérôme Boateng a vu son contrat être résilié ce mardi : «Jérôme Boateng et le LASK ont convenu de résilier son contrat actuel avec effet immédiat. Le défenseur central de 36 ans quitte le club avec effet immédiat.» Reste à savoir où l’ancien Bavarois va désormais rebondir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

LASK
Jérôme Boateng

En savoir plus sur

LASK Logo Linzer ASK
Jérôme Boateng Jérôme Boateng
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier