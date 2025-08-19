Le LASK résilie le contrat de Jérôme Boateng

Malgré une énorme carrière au très haut niveau, Jérôme Boateng n’a pas su gérer les dernières années de sa carrière. Mêlé à des histoires judiciaires troubles, le défenseur allemand n’a jamais réussi à s’imposer à l’OL après son départ du Bayern Munich en 2021. Dès lors, sa carrière a pris une tournure dramatique. Après une expérience décevante à la Salernitana, le champion du monde 2014 a décidé de rejoindre LASK l’an dernier.

Finalement, l’aventure autrichienne a tourné court. Auteur de 14 rencontres avec Linz, Jérôme Boateng a vu son contrat être résilié ce mardi : «Jérôme Boateng et le LASK ont convenu de résilier son contrat actuel avec effet immédiat. Le défenseur central de 36 ans quitte le club avec effet immédiat.» Reste à savoir où l’ancien Bavarois va désormais rebondir.