OM : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe absents de l’entraînement

L’Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences après la victoire tendue à Rennes (0-1) vendredi dernier. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, impliqués dans des échauffourées dans le vestiaire à l’issue du match, ont été sanctionnés par le club lundi. Les deux joueurs ont été écartés du groupe et exclus des entraînements, sans précision sur la durée de cette mise à l’écart. Une décision forte qui souligne la volonté de la direction marseillaise de préserver la cohésion interne à un moment crucial de la saison.

La situation des deux protagonistes diffère cependant. Si Jonathan Rowe semble plus proche que jamais d’un départ, son transfert étant évoqué depuis plusieurs semaines, Adrien Rabiot bénéficie d’un statut tout autre, plus complexe à gérer pour l’encadrement. Toujours absents de la Commanderie ce mardi, les deux joueurs n’ont donc pas pris part à la préparation de la rencontre de samedi face au Paris FC, pour la 2e journée de Ligue 1. Une gestion délicate qui pourrait impacter l’équilibre du vestiaire marseillais à court terme.