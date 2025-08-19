Menu Rechercher
La mise au point cinglante de l’AS Monaco dans le feuilleton Denis Zakaria

Une fin de mercato agitée. Après avoir sécurisé très tôt l’arrivée de Paul Pogba et Ansu Fati, l’AS Monaco s’apprête à vivre des derniers jours de mercato agrémentés de nombreuses rumeurs de départ. Outre les cas Akliouche et Ben Seghir, des bruits de couloir faisaient état d’un départ de Denis Zakaria vers Al-Ahli. Ce mardi, le club monégasque a mis fin à ce feuilleton dans un communiqué cinglant transmis aux médias :

«Suite aux nombreux rapports parus dans les médias ces derniers jours, le club souhaite clarifier la situation et fait savoir qu’il n’y aura pas de départ, d’ici la fin du mercato, de son capitaine Denis Zakaria, qui a pu faire récemment l’objet d’un intérêt d’un club saoudien.» Vous l’aurez compris, le capitaine suisse de 28 ans va rester dans la Principauté cet été.

