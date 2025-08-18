OM : Darryl Bakola a fait un malaise après le match contre Rennes

Vendredi dernier, l’OM n’a pas eu le départ escompté en Ligue 1. Nourrissant de grandes ambitions pour la nouvelle saison avec le mercato réalisé, le club de la Canebière s’est cassé les dents dès la première journée. Face à un Stade rennais pourtant réduit à dix rapidement, Marseille n’a pas trouvé les ressources pour faire la différence. Résultat, une défaite sur la plus petite des marges en fin de rencontre (1-0). Un revers qui a laissé des stigmates. Outre cette mauvaise opération sportive, les esprits se sont échauffés après la rencontre.

Au cœur des invectives, deux hommes : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Alors que le premier a reproché au second un manque d’implication défensive, ce dernier a rétorqué avec des insultes avant de provoquer une bagarre suite à une gifle. En parallèle de cet événement tendu, le vestiaire olympien a dû gérer un deuxième événement relaté par L’Équipe ce lundi soir. Entré en jeu en fin de match, le jeune milieu de terrain Darryl Bakola a été victime d’un malaise sans gravité qui a nécessité une intervention médicale. Vous l’aurez compris, l’après-match a été très animé pour l’OM à Rennes…