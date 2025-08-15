PSG : Gianluigi Donnarumma présent à l’entraînement avec le groupe

Où jouera Gianluigi Donnarumma la saison prochaine ? Certainement pas dans la capitale française. Après l’arrivée officielle de Lucas Chevalier, le dernier rempart italien a, en effet, annoncé son départ du PSG. En désaccord avec sa direction, l’ancien Milanais devrait donc rapidement s’offrir un nouveau challenge.

En attendant, l’Italien de 26 ans était bien présent, ce vendredi, à l’entraînement, au Campus de Poissy (Yvelines). Pour rappel, Donnarumma semble toujours proche de Manchester City, d’autant que le Brésilien Ederson (sous contrat jusqu’en 2026) ne figure pas dans le groupe qui affrontera Wolverhampton, dans le cadre de la journée d’ouverture de Premier League, en fin d’après-midi.