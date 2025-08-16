Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique revient sur la polémique du Ballon d’Or et d’Hakimi

Luis Enrique donnant des consignes à Hakimi @Maxppp

Le PSG va devoir gérer une polémique. Avec le Ballon d’Or dans un mois environ, la course fait rage entre les trois favoris Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et Achraf Hakimi. Le Marocain était récemment sorti du silence pour évoquer ce sujet et expliquer qu’il espérait bien remporter cette distinction. Une déclaration pas vraiment prévu par le PSG qui souhaitait plutôt mettre en avant Ousmane Dembélé.

En conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a été amené à s’exprimer sur ce sujet délicat. Et le coach espagnol a botté en touche. «Vous aimez les polémiques, c’est une bonne tentative. Tous les joueurs du PSG restent concentrés sur des choses plus importantes. C’est le club. Nos supporters. Ils savent qu’il faut gagner des trophées et gagner le combat collectif. Il faut rester concentré sur ça.»

