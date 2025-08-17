Manchester City : Pep Guardiola encense Rayan Cherki

Remplaçant au coup d’envoi, Rayan Cherki est entré à la 73e minute du match entre Wolverhampton et Manchester City, et a participé à la victoire des Cityzens en inscrivant le quatrième but de son équipe (score final : 4-0). Après un passement de jambe rapide, l’ancien de l’OL a décoché une frappe précise à ras de terre depuis l’extérieur de la surface, qui n’a laissé aucune chance au portier des Wolves. À l’issue de la rencontre, Pep Guardiola n’a pas manqué de louer les qualités du nouveau numéro 10 des Skyblues.

«Son talent est simplement incroyable, s’est réjoui le coach catalan dans des propos relayés par la BBC. Sa créativité dans les 30 derniers mètres est extraordinaire. Et dans certains matchs, à certains moments, on en aura besoin. Le club fait toujours signer de bons joueurs, je n’ai jamais vu une mauvaise recrue dans ce championnat. En tout cas, pas à Manchester City… Si vous êtes en Premier League, c’est que vous êtes bon. Après, si on veut progresser, il faut se connecter à l’équipe et avec les coéquipiers. Si on ne gagne pas, le joueur est critiqué, mais ça n’empêche pas qu’il soit toujours bon. Mon travail et celui des joueurs, c’est de connecter l’ensemble sur le terrain.»