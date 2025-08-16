Manchester City : le premier but de Rayan Cherki en Premier League

Le nouveau numéro 10 des Skyblues a fait ses premiers pas sur les pelouses anglaises en remplaçant Haaland à la 73e minute. Il n’a pas mis longtemps à se faire remarquer puisqu’il a marqué 7 minutes après son entrée en jeu. Arrivé cet été en provenance de l’OL, Cherki a immédiatement montré qu’il avait le talent et la maturité nécessaires pour évoluer dans l’un des championnats les plus exigeants au monde.

Dès la première journée de Premier League, Manchester City s’est imposé 4‑0 face aux Wolves, et Cherki a donc inscrit son premier but dans le championnat anglais, confirmant ainsi les attentes placées en lui. Sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à se montrer décisif dès ses débuts font déjà de lui un joueur incontournable pour les Citizens. Les supporters peuvent se réjouir : Rayan Cherki est prêt à écrire un nouveau chapitre brillant de sa carrière en Angleterre.