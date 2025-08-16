Menu Rechercher
Manchester City : le premier but de Rayan Cherki en Premier League

Par Allan Brevi
Wolverhampton 0-4 Man City

Le nouveau numéro 10 des Skyblues a fait ses premiers pas sur les pelouses anglaises en remplaçant Haaland à la 73e minute. Il n’a pas mis longtemps à se faire remarquer puisqu’il a marqué 7 minutes après son entrée en jeu. Arrivé cet été en provenance de l’OL, Cherki a immédiatement montré qu’il avait le talent et la maturité nécessaires pour évoluer dans l’un des championnats les plus exigeants au monde.

Footballnus
A GOAL ON MANCHESTER CITY DEBUT FOR RAYAN CHERKI!!! 💥
Dès la première journée de Premier League, Manchester City s’est imposé 4‑0 face aux Wolves, et Cherki a donc inscrit son premier but dans le championnat anglais, confirmant ainsi les attentes placées en lui. Sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à se montrer décisif dès ses débuts font déjà de lui un joueur incontournable pour les Citizens. Les supporters peuvent se réjouir : Rayan Cherki est prêt à écrire un nouveau chapitre brillant de sa carrière en Angleterre.

