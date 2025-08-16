Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

PSG : Luis Enrique heureux de l’arrivée de Zabarnyi en défense

Par Raphaël Raffray
1 min.
Illia Zabarnyi au PSG @Maxppp

Le Paris Saint-Germain poursuit son mercato estival avec l’arrivée de nouveaux renforts, dont le défenseur central Illya Zabarnyi. Luis Enrique s’est exprimé sur les dernières recrues lors de sa conférence de presse : « Les joueurs qu’on a signés, comme Marin, Chevalier et Zabarnyi, ont pu s’entraîner avec l’équipe. Ils sont prêts pour jouer (…) Zabarnyi ? Peut-être qu’il sera là demain ».

La suite après cette publicité

Avant d’ajouter : « c’est un défenseur central, une position difficile parce que nous demandons beaucoup de choses aux joueurs avec et sans le ballon. Je pense qu’il a beaucoup de qualités, c’est important d’avoir ce joueur. C’est un renfort fort, je suis content ». Pour le technicien espagnol, l’intégration de Zabarnyi est un atout important pour solidifier l’arrière-garde du PSG.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Illia Zabarnyi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Illia Zabarnyi Illia Zabarnyi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier