PSG : Luis Enrique heureux de l’arrivée de Zabarnyi en défense

Le Paris Saint-Germain poursuit son mercato estival avec l’arrivée de nouveaux renforts, dont le défenseur central Illya Zabarnyi. Luis Enrique s’est exprimé sur les dernières recrues lors de sa conférence de presse : « Les joueurs qu’on a signés, comme Marin, Chevalier et Zabarnyi, ont pu s’entraîner avec l’équipe. Ils sont prêts pour jouer (…) Zabarnyi ? Peut-être qu’il sera là demain ».

Avant d’ajouter : « c’est un défenseur central, une position difficile parce que nous demandons beaucoup de choses aux joueurs avec et sans le ballon. Je pense qu’il a beaucoup de qualités, c’est important d’avoir ce joueur. C’est un renfort fort, je suis content ». Pour le technicien espagnol, l’intégration de Zabarnyi est un atout important pour solidifier l’arrière-garde du PSG.

