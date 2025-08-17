Le PSG dévoile son nouveau maillot third 2025/2026

À quelques heures de l’entrée en lice du Paris Saint-Germain en Ligue 1, avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes, le PSG a choisi de célébrer l’occasion en dévoilant son nouveau maillot third. Le club de la capitale et son équipementier Nike ont fait preuve d’audace en proposant une tunique d’un rouge éclatant, inspirée de l’univers graphique Total 90, qui a marqué le début des années 2000 et a été relancé cette année, notamment avec une réédition du maillot 2004-2005 et une paire de chaussures PSG x T90.

Quelques heureux supporters ont eu l’occasion de découvrir cette tenue en avant-première, lors d’un événement immersif organisé dans un lieu tenu secret jusqu’à son ouverture. Pour la promotion, la légende parisienne Pedro Miguel Pauleta a posé aux côtés de quatre joueurs de l’effectif actuel : ses compatriotes portugais Gonçalo Ramos, Vitinha et João Neves, ainsi que le jeune Français Warren Zaïre-Emery. Selon le PSG, le mot d’ordre avec ce maillot est simple : «Célébrer l’héritage. Nourrir le présent. Inspirer le futur.» À noter que les joueurs de Luis Enrique porteront pour la première fois ce nouveau kit face aux Nantais ce dimanche soir.

