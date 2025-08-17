Menu Rechercher
L’amende étonnante que doit payer Aston Villa en Premier League

Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa @Maxppp

Aston Villa a été condamné à une amende d’environ 150 000 euros pour avoir enfreint, à cinq reprises, les règles du système "multiball" instauré par la Premier League, rapporte le Daily Mail. Ce système, en place depuis la saison 2022-2023, vise à fluidifier le jeu en permettant une remise en jeu rapide grâce à plusieurs ballons placés autour du terrain. Lors d’un match clé dans la course à la Ligue des Champions contre Tottenham la saison dernière, l’équipe d’Unai Emery aurait manipulé ce dispositif en plaçant plus de ramasseurs de balle derrière le but qu’ils attaquaient, ce qui lui aurait offert un avantage injuste.

En conséquence, la Premier League a décidé d’interdire à Aston Villa d’utiliser le système "multiball" lors de ses trois premiers matchs à domicile de la saison 2025-2026, face à Newcastle, Crystal Palace et Fulham. Ces rencontres se joueront donc avec un système à une seule balle : lorsqu’elle sort du terrain, les joueurs devront la récupérer eux-mêmes, sauf si elle est difficilement accessible, auquel cas un ramasseur de balle pourra intervenir. Au total, le club a déjà payé plus de 350 000 euros d’amendes pour des infractions similaires depuis 2024.

