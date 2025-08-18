Aston Villa se lance à l’assaut de Nicolas Jackson

Sous contrat jusqu’en juin 2033 avec Chelsea, Nicolas Jackson reste un attaquant convoité en cette fin de mercato estival. Selon les dernières informations de Sky Germany, Aston Villa a ajouté le buteur sénégalais à sa liste restreinte et suit de près sa situation. Le média précise même que des discussions ont déjà eu lieu.

En quête d’un renfort offensif, le Bayern Munich a également pris des renseignements mais un transfert en Bavière semble, aujourd’hui, impossible. Reste désormais à savoir si les Villans rafleront la mise pour l’avant-centre de 24 ans, ouvert à un départ et suivi par de nombreuses écuries.