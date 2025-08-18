Menu Rechercher
Aston Villa se lance à l’assaut de Nicolas Jackson

Par Josué Cassé
1 min.
Nicolas Jackson Chelsea FC @Maxppp

Sous contrat jusqu’en juin 2033 avec Chelsea, Nicolas Jackson reste un attaquant convoité en cette fin de mercato estival. Selon les dernières informations de Sky Germany, Aston Villa a ajouté le buteur sénégalais à sa liste restreinte et suit de près sa situation. Le média précise même que des discussions ont déjà eu lieu.

En quête d’un renfort offensif, le Bayern Munich a également pris des renseignements mais un transfert en Bavière semble, aujourd’hui, impossible. Reste désormais à savoir si les Villans rafleront la mise pour l’avant-centre de 24 ans, ouvert à un départ et suivi par de nombreuses écuries.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
En savoir plus sur

Premier League
Bundesliga
Chelsea
Aston Villa
Bayern Munich
Nicolas Jackson

Top commentaires
