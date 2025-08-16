Aston Villa : le drôle de mercato d’Emiliano Martinez

Mais où jouera Emiliano Martínez cette saison ? En fin de saison dernière, l’affaire semblait entendue. Aston Villa ne voulait plus de son emblématique gardien, responsable de ses bons résultats de ces dernières saisons. Le club anglais l’avait pourtant prolongé en août de l’année dernière. Une vraie prise de risque pour un gardien qui fêtait ses 32 ans une semaine plus tard que la direction est en train de payer cash. Il ne reste plus que deux semaines de mercato et le champion du monde 2022 n’a toujours pas trouvé preneur.

Cette prolongation est l’un des nœuds du problème. Il dispose d’un très gros salaire sur lequel peu d’équipes peuvent s’aligner. Elles se comptent sur les doigts d’une ou deux mains maximum et la plupart se trouvent en Angleterre. El Dibu Martinez s’était même rapproché de Gestifute pour gérer ses intérêts et un possible futur transfert. Ce n’est pas morne plaine non plus puisque le gardien a été cité ici ou là, d’abord en Arabie saoudite, qui aurait pu se mettre à la hauteur de ses émoluments, en plus de régaler les frais de transfert.

Le Barça, l’Atlético, Manchester United s’éloignent tour à tour

Les rumeurs n’ont pas fait long feu. C’est plutôt vers l’Europe qu’il fallait se tourner. Le Barça lui aurait même soumis une offre, avant de se diriger vers Joan Garcia. L’Atlético aussi a pris des renseignements sans aller plus loin. Jan Oblak est toujours là même si ses plus belles années sont doute derrière lui. Longtemps en retrait dans ce dossier mais jamais à court d’informations, Manchester United est entré dans le vif du sujet en faisant de l’Argentin sa priorité en cas de départ d’André Onana. Vous l’aurez compris, le Camerounais n’est jamais parti.

Aujourd’hui encore, ça ne semble pas être le cas malgré des performances très irrégulières. Son prix a été fixé à 35 M€. Les Red Devils ont déjà dépensé 230 M€ sur le marché des transferts (pour aucune vente) et son enveloppe est devenue trop mince. Old Trafford était devenue la destination favorite de l’ancien portier d’Arsenal mais elle s’éloigne. Dernièrement, et comme nous vous le révélions, Galatasaray s’est penché sur son cas au même titre qu’Ederson, Gianluigi Donnarumma et Yann Sommer. Encore manqué.

Une nouvelle porte se ferme à Galatasaray

Le club turc est bien parti pour faire venir le Brésilien de Manchester City, qui pour le remplacer envisage de faire venir Gianluigi Donnarumma. Une nouvelle désillusion pour celui avait quitté Villa Park en larmes en mai dernier. Il a retrouvé ce stade qui aime tant son «meilleur gardien du monde» ce samedi lors du nul des Villans contre Newcastle 0-0, mais depuis la tribune. Suspendu pour cette première journée, il a vu l’ancien Brestois Marco Bizot maintenir le nul alors que son équipe était réduite à dix. Qu’en sera-t-il dans deux semaines quand toutes les portes semblent se refermer ?