Aston Villa cherche à se débarrasser d’Emiliano Martinez

Quart de finaliste de la Ligue des Champions, éliminé par le PSG, Aston Villa ne rééditera sans doute pas son exploit l’année prochaine. 7e de Premier League à trois journées de la fin du championnat anglais, le club de Birmingham est plus proche d’une qualification en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence que pour la C1. Malgré quelques rencontres références ici et là en Angleterre cette saison, les hommes d’Unai Emery ont connu plus de difficultés et ont surtout loupé l’opportunité de disputer la finale de FA Cup contre Manchester City, sèchement battus en demie par Crystal Palace (3-0).

Il y a de quoi nourrir de gros regrets car Wembley tendait les bras aux Villans pour la première fois depuis 2015. Pour le trophée, il faut carrément remonter au siècle dernier et la victoire de 1957. Une autre époque… et la prochaine se prépare déjà. D’après la presse anglaise, le club risque de connaître de nombreux changements à l’intersaison. Outre les dossiers chauds comme ceux concernant Ollie Watkins et Morgan Rodgers, une page devrait se tourner avec Emiliano Martinez, présent depuis 2020, cadre du vestiaire et auteur de bonnes performances de ces dernières saisons.

Emiliano Martinez s’est rapproché de Gestifut

À 32 ans, il n’est plus tout jeune non plus et accumule quelques erreurs ces dernières semaines. Aston Villa estime surtout que son heure de partir est venue afin de récupérer quelques liquidités sur un gardien de but courtisé en Arabie saoudite, mais encore sous contrat jusqu’en 2029. Sa dernière prolongation remonte même au mois d’août 2024. C’est aussi l’un des nœuds du problème. L’Argentin dispose du plus gros salaire de l’effectif, lui qui est présenté à chaque match au Villa Park comme «le meilleur gardien du monde». Il est tout de même double tenant du titre du trophée Lev Yachine.

Il faut croire que l’intérêt du Golfe a révélé des envies de vente chez les responsables des Lions. Ces derniers seront à l’écoute d’offres, sans compter que le numéro 2 Robin Olsen devrait lui signer à Malmö. D’après le Daily Mail, ils ont concocté une short-list pour le remplaçant d’El Dibu Martinez avec la présence de Joan Garcia (24 ans, Espanyol) en priorité, lui qui est courtisé par les plus grands clubs. Le champion du monde 2022 s’attend lui aussi à partir. Il s’est même rapproché de Gestifute pour la gestion de ses intérêts et d’un futur transfert.