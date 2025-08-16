Menu Rechercher
Premier League

PL : match nul insipide entre Aston Villa et Newcastle

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Unai Emery @Maxppp
Aston Villa 0-0 Newcastle

Après l’ouverture de la première journée de Premier League et le match entre Liverpool et Bournemouth, le championnat anglais se poursuivait ce samedi avec une rencontre entre Aston Villa et Newcastle. Sur le papier, ce match avait tout d’une belle affiche entre deux équipes joueuses et aux effectifs séduisants.

Global

41
Possession
59
49
Duels gagnés
51
73
Passes réussies
84

Mais cela n’a pas tenu ses promesses. Dans un match d’une haute intensité mais d’une faiblesse technique assez étonnante, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Aston Villa a terminé à 10 après l’exclusion de Konsa peu après l’heure de jeu. Au classement, Aston Villa et Newcastle occupent respectivement et provisoirement la 2e et 3e place.

