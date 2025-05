Le Barça dégaine une offre pour Emiliano Martinez !

Il va être l’un des dossiers à suivre de ce mercato estival. Le sulfureux gardien argentin d’Aston Villa Emiliano Martinez est plus que jamais sur le départ. Alors que son contrat expire en juin 2029, le Champion du Monde 2022 disputait probablement ses dernières minutes sous les couleurs des Villans qui cherchent à renflouer les caisses cet été. Et la valeur marchande de son gardien risque de baisser avec le temps, forcément. Ce vendredi, face à Tottenham, le portier de 32 ans disputait probablement son dernier match à domicile.

La suite après cette publicité

En larmes au coup de sifflet final, il s’était ensuite exprimé sur ses réseaux sociaux. «Merci pour tout le soutien apporté cette saison. Nous avons terminé fort à domicile mais il reste encore une finale à aller gagner». S’il n’a pas souhaité commenter son avenir, son départ ne fait aucun doute pour la presse anglaise qui explique que l’Arabie saoudite veut lui offrir un dernier contrat XXL. Mais ce n’est visiblement pas la volonté du joueur qui se voit bien rester compétitif dans un gros club des cinq grands championnats.

Le Barça et United ont dégainé une offre

Ce dimanche, la presse argentine et notamment la chaîne de télévision DS Sport révèlent que Emiliano Martinez a déjà reçu deux offres de contrat pour la saison prochaine. La première provient de Manchester United qui ne semble plus faire confiance à André Onana pour la saison prochaine. La seconde, plus séduisante pour le joueur selon le média local, a été faite par le FC Barcelone. Le club catalan, qui ne sait toujours pas s’il conservera Wojciech Szczęsny pour la saison prochaine, va aussi récupérer Marc-André ter Stegen.

La suite après cette publicité

Mais le Barça souhaite avoir de la concurrence à ce poste et a ainsi ciblé le profil du gardien argentin. Une proposition de contrat a été faite, reste désormais à voir si les Blaugranas vont réussir à convaincre Aston Villa avec une offre conséquente. Le club anglais a d’ailleurs déjà pensé à la suite puisque le portier de l’Espanyol Joan Garcia est la priorité et dispose d’une clause de 30 millions d’euros. Affaire à suivre donc mais le dossier de Dibu Martinez risque d’être animé cet été surtout qu’un bon gardien n’est pas simple à avoir sur le marché des transferts…