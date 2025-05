LOSC : Olivier Létang fait une grande annonce pour Bruno Génésio

Pour sa première saison avec le LOSC, Bruno Génésio aura fait du Bruno Génésio. Brillant dans les grands matches et dans les compétitions européennes, le natif de Lyon aura régalé de nombreux supporters et a marqué clairement des points. Pour autant, en parallèle, les Dogues, menés par l’ancien coach de l’OL et de Rennes, ont terminé à une cinquième place frustrante au classement en Ligue 1. Éliminés par Dunkerque en Coupe de France, les Nordistes ont quelque peu déçu sur la scène continentale.

Forcément, après une saison à 51 matches, les corps sont exténués. Les têtes le sont également légèrement. Après la victoire précieuse de ce samedi face à Reims, de nombreux médias ont fait état de l’usure mentale chez Bruno Genesio. Parfois en désaccord sportif avec un Olivier Létang qui prend de la place, le coach de 58 ans aurait même ouvert la porte à un départ en interne, selon de nombreuses sources concordantes. Après cette dernière rencontre de championnat, Bruno Genesio s’était même illustré avec une sortie énigmatique sur son avenir.

Olivier Létang ferme la porte à Genesio

«Je veux connaître les grandes orientations, affirmait Genesio. J’ai un contrat jusqu’en 2026. Les contrats sont faits pour être honorés. Après, il y a un bilan à faire. Et des réponses à apporter à certaines questions.» Dès lors, le doute s’est installé dans le Nord au sujet de l’identité du coach de la saison prochaine à Lille. Pour autant, l’incendie a rapidement été éteint par Olivier Létang en personne. Le président lillois, qui apprécie personnellement Bruno Génésio, a expliqué qu’il ne souhaitait pas se séparer de son entraîneur.

«Bruno est sous contrat. On est très heureux. Il sera notre entraîneur la saison prochaine», a expliqué Létang samedi soir. Une sortie forte qui contraste avec la prudence affichée l’an dernier lors des questions sur l’avenir de Paulo Fonseca. Ainsi, Bruno Génésio devrait donc être encore en charge du groupe du LOSC lors de la reprise de l’entraînement le 30 juin prochain. Une stabilité qui devrait rassurer de nombreux joueurs avant un mercato estival qui s’annonce chaud à Lille.