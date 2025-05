Kylian Mbappé provoque une nouvelle vague de critiques au Real Madrid

Il ne reste plus qu’un match et cette première saison de Kylian Mbappé à Madrid sera terminée, même s’il y a ce Mondial des Clubs qui pointe déjà le bout de son nez. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sur le plan statistique, le Bondynois aura frappé fort, avec 29 buts en Liga déjà, ce qui le met en très bonne position pour remporter le pichichi mais surtout Soulier d’Or, à défaut d’avoir pu glaner un titre majeur avec son équipe. S’il ne faut pas oublier qu’il y a eu des moments de doute et qu’il a même été sifflé par le Bernabéu par moments, sa première saison est donc, sur le plan individuel du moins, satisfaisante.

La suite après cette publicité

Mais surtout, Kylian Mbappé a été un des rares gros joueurs de l’effectif à avoir été à un niveau jugé correct par l’opinion publique madrilène. Parmi les fameux quatre galactiques de l’équipe, c’est celui qui s’en sort le mieux. Après une saison 2023/2024 exceptionnelle, Jude Bellingham a ainsi déçu et a même été recadré par la direction madrilène qui n’a pas apprécié ses prestations ces derniers mois. Vinicius Jr a aussi sous-performé et a eu bien plus de mal à faire des différences lors de cet exercice 2024/2025, alors que Rodrygo Goes a été à un niveau abyssal et la presse madrilène évoque déjà une vente. Ce n’est donc pas un hasard si, dernièrement, Mbappé s’est affirmé comme le leader offensif de l’équipe, aux yeux des fans, des médias mais surtout de ses coéquipiers.

Le seul Madrilène qui se sauve cette saison ?

Dimanche, une fois encore, le Français a été un des rares merengues à avoir tiré son épingle du jeu, face à une équipe de Séville qui a joué à 9 pendant presque la moitié de la rencontre. Et forcément, cela provoque de nouvelles critiques envers ses coéquipiers. « Ils ne sont même pas capables de se bouger pour aider Mbappé », peut-on lire dans Marca, dans un article particulièrement véhément : « ils ont joué sans tension toute la saison quand des titres étaient en jeu, donc là c’était évident que ça allait se passer comme ça dans un match sans enjeu. Ils ont fait ce qu’ils font toujours : attaquer en marchant et enchaîner les passes dans les pieds. Ils n’ont pas montré de volonté pour aider Mbappé qui pouvait sceller son Soulier d’Or. Le Français a dû faire ce qu’il fait toujours : se démerder pour marquer, parce que s’il attend d’avoir des bons ballons, il va attendre longtemps ». Clairement, les bonnes prestations du Français provoquent, indirectement, des critiques très acerbes à ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

« Mbappé continue de montrer qu’il mérite d’être l’épicentre indiscutable du Real Madrid à l’avenir », explique pour sa part Relevo, aussi tranchant dans son analyse : « une équipe morte contre dix, puis contre neuf. A cette hauteur de la saison, il n’y a plus vraiment de conclusions à faire et c’est la réalité de ces dernières semaines. Vinicius, Bellingham ou Rodrygo peuvent se fâcher, ce Real Madrid, ce fut le Real Madrid de Mbappé. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui pense que le projet du Real Madrid ne doit pas se construire autour de lui. Il doit être l’épicentre du jeu offensif. Si Xabi Alonso décide de jouer avec une pointe, c’est Mbappé qui doit être cet homme. Avec deux pointes, le Français et un autre ». Le message est clair…