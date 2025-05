Le vestiaire du Real Madrid se met à genou devant Kylian Mbappé

Comment juger la saison de Kylian Mbappé ? Sur le plan purement statistique, c’est du costaud. Le Bondynois est tout de même devenu le meilleur buteur de l’histoire du club sur une première saison, avec 39 réalisations déjà, faisant mieux que des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Ivan Zamorano. Des chiffres exceptionnels qui ne doivent tout de même pas faire oublier que dans certains gros matchs, en Europe notamment, l’attaquant tricolore a eu du mal à se distinguer, à tel point que plusieurs fois dans la saison, il a été la cible de timides sifflets du Bernabéu. Collectivement, évidemment, c’est un échec, puisque les Merengues n’auront glané aucun titre majeur, et certains estiment que l’arrivée de Mbappé a en partie déséquilibré l’équipe.

Quoi qu’il en soit, le Bondynois a plutôt convaincu son monde à Madrid. Et, en l’espace d’une saison, profitant aussi de la méforme de Vinicius Jr, il s’est emparé du trône de leader offensif de l’équipe. Si beaucoup estimaient qu’il allait devoir se contenter d’un rôle de lieutenant du Brésilien, KM9 a montré qu’il est le patron de l’attaque madrilène. Un constat de plus en plus partagé par les supporters, par les journalistes, mais surtout - et le plus important - par ses coéquipiers.

Mbappé est respecté par ses pairs

C’est ce qu’indique le journal Relevo, qui explique que pour les autres joueurs du Real Madrid, Mbappé est clairement le taulier devant. En plus de ses prestations et de ses buts, son leadership et son attitude dans certains matchs compliqués, comme lors du dernier Clasico de Liga (perdu 4-3) ont convaincu l’équipe et les cadres du vestiaire que Mbappé sera le pilier de l’équipe ces prochaines années. Son comportement et sa résilience dans les moments difficiles, comme lorsqu’il était sifflé par son propre stade, ne sont ainsi pas passés inaperçus en interne.

Paradoxalement, tout ceci arrive à un moment où la direction fait tout pour chouchouter et protéger Vinicius Jr, un temps convoité par l’Arabie saoudite mais qui devrait rapidement signer un nouveau contrat avec une nouvelle prolongation à la clé. Alors que Mbappé a tant bien que mal tenté de porter l’équipe dans ces matchs décisifs de fin de saison, l’ancien de Flamengo a totalement sombré et a donc perdu du galon. Mbappé aura donc remporté son "duel" avec le Brésilien haut la main cette saison.