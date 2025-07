Paul Pogba juge le niveau de la Ligue 1

À 32 ans, Paul Pogba va connaître sa première expérience en Ligue 1, du côté de Monaco. Une arrivée qui suscite un certain engouement en France, et a priori, le joueur est aussi impatient de démarrer cette nouvelle aventure. Présent en conférence de presse ce jeudi, le champion du monde 2018 a livré son regard sur le championnat français et sa qualité.

« La L1 a toujours été de top niveau, un championnat avec beaucoup de talents, de potentiels. Je vais découvrir ce championnat-là. On sait que ces dernières années, il y a une forte domination du PSG, mais on sait aussi que Monaco et Lille ont gagné ce championnat. C’est un championnat très intéressant. Je suis très excité de faire partie de la L1. C’est un bon challenge pour moi. »