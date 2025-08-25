Menu Rechercher
AS Monaco : accord quasiment trouvé pour Singo à Galatasaray

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Wilfried Singo prend le dessus sur Raphinha @Maxppp

Nous vous l’avons révélé ces derniers jours, Galatasaray a formulé une offre à l’AS Monaco pour le défenseur Wilfried Singo. Les deux clubs ont négocié et selon nos informations, l’accord a été quasiment trouvé pour le transfert du défenseur de 24 ans. Ce dernier a déjà donné son accord au club turc, sacré champion la saison passée et qualifié en Ligue des Champions.

Santi Aouna
🚨EXCL: 🔴🟡🇨🇮 #SüperLig |

🔐 Accord TOTAL quasiment trouvé entre l'ASM et Galatasaray pour le transfert de Wilfried Singo

✍️ L'arrière droit a déjà donné son 🆗️ pour rejoindre Galatasaray

🛎 Ding Dong

Avec @sebnonda

Pas encore apparu avec l’AS Monaco cette saison, Singo va donc vraisemblablement rejoindre les Stambouliotes, auteurs d’un mercato spectaculaire (transfert définitif d’Osimhen, arrivée de Leroy Sané) et qui continuent de courtiser Ederson, Gundogan ou encore Akanji.

Ligue 1
Süper Lig
Galatasaray
Monaco
Wilfried Singo

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Monaco Logo Monaco
Wilfried Singo Wilfried Singo
