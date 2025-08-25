Ligue 1
AS Monaco : accord quasiment trouvé pour Singo à Galatasaray
Nous vous l’avons révélé ces derniers jours, Galatasaray a formulé une offre à l’AS Monaco pour le défenseur Wilfried Singo. Les deux clubs ont négocié et selon nos informations, l’accord a été quasiment trouvé pour le transfert du défenseur de 24 ans. Ce dernier a déjà donné son accord au club turc, sacré champion la saison passée et qualifié en Ligue des Champions.
Pas encore apparu avec l’AS Monaco cette saison, Singo va donc vraisemblablement rejoindre les Stambouliotes, auteurs d’un mercato spectaculaire (transfert définitif d’Osimhen, arrivée de Leroy Sané) et qui continuent de courtiser Ederson, Gundogan ou encore Akanji.
