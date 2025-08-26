L’OL proche de vendre une pépite de son centre de formation

Les bonnes nouvelles se sont accumulées ces dernières semaines à l’Olympique Lyonnais. Sauvé par Michelle Kang avec le retrait de John Textor, le club rhodanien reste en Ligue 1. Malgré des moyens moins importants et les ventes de joueurs comme Rayan Cherki, Lucas Perri ou encore Alexandre Lacazette, les Gones ont su se renforcer avec des coups malins comme Tyler Morton (Liverpool), Adam Karabec (Sparta Prague) ou encore Pavel Sulc (Viktoria Plzen).

Leader de Ligue 1 après deux victoires en deux journées contre le RC Lens (1-0) et le FC Metz (3-0), l’Olympique Lyonnais doit néanmoins faire face à ses problèmes financiers et doit vendre en cette fin de mercato pour environ 40 millions d’euros. Et si Malick Fofana était considéré comme possible partant, ce dernier se dirige vers une continuité au sein du club rhodanien au moins jusqu’en janvier prochain.

L’OL peut récupérer entre 5M€ et 10M€

Cependant, il faudra des liquidités. Alors que Saël Kumbedi va signer à Wolfsbourg, les Rhodaniens pourraient également laisser partir un jeune élément du centre de formation. S’il n’a pas joué en ce début de saison ni même pris place dans le groupe, le jeune attaquant Enzo Molébé (17 ans) fait l’objet d’un intérêt important du Séville FC à en croire RMC Sport.

Régulièrement dans le groupe l’an dernier, il avait joué 8 minutes en Ligue Europa contre Qarabag (4-1) et 1 minute en Coupe de France contre l’Entente Feignies Aulnoye FC. International français U18, il est considéré depuis un moment comme un grand espoir du club. Ainsi des négociations seraient actuellement en cours entre les différentes parties et un transfert pourrait se boucler autour d’un montant estimé entre cinq et dix millions d’euros. Pour le moment, il n’y a néanmoins pas d’accord entre les deux formations.