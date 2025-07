Le bel hommage du Real Madrid à Diogo Jota

Le décès de Diogo Jota a choqué la planète foot. L’ailier de Liverpool, qui a perdu la vie suite à un accident de voiture avec son frère en Espagne, est en train de recevoir des hommages de partout, et le Real Madrid a aussi tenu à s’exprimer sur la tragédie qui a touché le Portugais.

« Le Real Madrid C. F., son président et sa direction regrettent profondément le décès de Diogo Jota, joueur du Liverpool FC, et de son frère André Silva, joueur du F. C. Penafiel. Le Real Madrid tient à exprimer ses plus sincères condoléances et apporte tout son soutien à leurs familles, à leurs proches, à leurs coéquipiers et à leurs clubs. Le Real Madrid s’associe à la douleur immense de tous les amoureux de football. Qu’ils reposent en paix », a écrit le Real Madrid dans un communiqué officiel.