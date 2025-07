Diogo Jota a évité l’avion pour des raisons médicales

Le football est en deuil. Diogo Jota, 28 ans, est décédé tragiquement ce jeudi dans en compagnie de son frère, André Silva. Selon CNN Portugal, les deux hommes se rendaient à Santander, dans le but d’embarquer sur un ferry à destination de l’Angleterre. Ce choix de transport n’était pas anodin. En effet, l’attaquant de Liverpool s’était vu déconseiller de prendre l’avion pour des raisons médicales.

Malheureusement, le trajet par la route s’est transformé en drame. Les circonstances précises de l’accident n’ont pas encore été rendues publiques, mais la nouvelle a bouleversé le monde du football et au-delà. Jota, international portugais, était apprécié pour sa combativité sur le terrain et sa discrétion en dehors. Clubs, coéquipiers et supporters ont rapidement réagi, exprimant leur tristesse et rendant hommage à un joueur talentueux, parti bien trop tôt.