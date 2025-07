Liverpool : le vestiaire est effondré par la mort de Diogo Jota

C’est une nouvelle qui a mis le monde du football en émoi. Ce jeudi matin, Diogo Jota est décédée avec son frère André Silva dans un accident de voiture. Une situation tragique qui laisse en deuil ses proches, ses coéquipiers et l’ensemble des amoureux de ce sport. Justement du côté d’Anfield, les émotions se mélangent, mais la tristesse règne. «Le Liverpool Football Club est dévasté par le décès tragique de Diogo Jota. Le club a été informé que le joueur de 28 ans est décédé à la suite d’un accident de la route en Espagne, en même temps que son frère André. Le Liverpool FC ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande le respect de l’intimité de la famille, des amis, des coéquipiers et du personnel du club de Diogo et André, qui tentent de surmonter cette perte inimaginable. Nous continuerons à leur apporter tout notre soutien», avait d’ailleurs annoncé le club anglais dans un communiqué.

Alors que les différents hommages se sont succédé dans le monde du football, cette nouvelle a évidemment touché les coéquipiers de Diogo Jota à Liverpool. Tout juste arrivé à Liverpool, Florian Wirtz n’aura pas eu l’occasion de jouer avec le buteur portugais. Néanmoins, l’ancien transfuge du Bayer Leverkusen avait été rapidement touché par la personnalité de Diogo Jota et a pris la nouvelle de plein fouet. Il a même mis sa journée de travail de côté pour se remettre de ses émotions. «C’est vraiment déchirant. J’ai littéralement tout laissé tomber pour un jour de congé. Je ne peux tout simplement pas le supporter. Repose en paix Diogo Jota. Ta jeune famille de Liverpool et tes fans ont été volés», a ainsi déclaré le jeune talent allemand très triste de la disparition de son coéquipier.

Les joueurs de Liverpool sont inconsolables

Compère d’attaque de Diogo Jota depuis trois ans du côté de Liverpool, Darwin Nuñez a remporté le titre cette saison avec l’ancien du FC Porto. La disparition de son camarade a également marqué profondément le buteur uruguayen de 26 ans : «aucun mot de réconfort n’existe pour autant de douleur. Je me souviendrai toujours de toi avec ton sourire, comme un bon compagnon sur et en dehors du terrain. J’envoie toute ma force à sa famille, de là où il est, je suis sûr qu’il sera toujours avec vous, en particulier sa femme et ses trois enfants. Restez en paix Diogo et André.» Autre Sud-américain, Alexis Mac Allister a également rendu hommage à son ami : «je n’arrive pas à y croire. Je me souviendrai toujours de tes sourires, de ta colère, de ton intelligence, de ta camaraderie et de tout ce qui fait de toi une bonne personne. Ça fait très mal, tu vas nous manquer. Repose en paix, cher Diogo.» «Les mots ne peuvent décrire à quel point nous sommes brisés et dévastés… Ton sourire, ton amour pour le jeu ne seront jamais oubliés. Tu nous manqueras terriblement, mais tu resteras à jamais avec nous, sur le terrain comme en dehors. Nos pensées et nos prières accompagnent ta famille. Repose en paix, frère», lâche le Hongrois Dominik Szoboszlai. De son côté, le milieu défensif Stefan Bajcetic prêté cette saison à Salzbourg et Las Palmas a sobrement écrit ceci : «on se souviendra de toi, mon ami.»

Autre jeune joueur de Liverpool, Tyler Morton a lui aussi eu quelques mots envers l’attaquant portugais : «c’est bouleversant. Repose en paix, mon frère, tu nous manqueras toujours et nous nous souviendrons toujours de toi. Merci pour tout. Condoléances à ta famille.» De vibrants hommages et beaucoup de tristesse qui nous viennent des bords de la Mersey avec parmi eux celui d’Harvey Elliott : «Diogo, je n’arrive pas à croire que tu es parti. C’est difficile de trouver les mots pour exprimer à quel point cela nous fait mal. Tu étais un footballeur incroyable… du genre à faire la différence à chaque fois que tu entrais sur le terrain. Tu étais humble, travailleur, gentil, et toujours là pour quiconque avait besoin de quoi que ce soit. Je me sens tellement chanceux d’avoir partagé le terrain avec toi, d’avoir partagé des souvenirs et des moments que je garderai en moi pour toujours. Tu feras toujours partie de cette équipe, de la famille de Liverpool. Nous ne t’oublierons jamais. Mon cœur va à toute ta famille. Je t’aime mon frère. Reposez en paix Diogo & André. You’ll Never Walk Alone.» Diogo Jota est peut-être parti, mais il n’est pas seul, car tout Liverpool marche avec lui et le garde au fond de son coeur.