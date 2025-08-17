Le Stade Rennais a trouvé le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo

Vainqueur de l’Olympique de Marseille (1-0) lors de la première journée de Ligue 1, le Stade Rennais n’a pas manqué son entrée en lice. Pour autant, le club breton continue de s’activer sur le mercato estival. Il faut dire que la direction rennaise est dans l’obligation de se renforcer après avoir cédé de nombreux cadres.

La suite après cette publicité

Outre les départs de Baptiste Santamaria, Henrik Meister, Kazeem Olaigbe, Kyogo Furuhashi, Azor Matusiwa, Lorenz Assignon ou encore Adrien Truffert, le SRFC est également en passe de vendre Arnaud Kalimuendo du côté de Nottingham Forest. Dès lors, si Mousa Al-Tamari et le jeune Mohamed Kader Meïté peuvent, aujourd’hui, évoluer à la pointe de l’attaque rennaise, le club a besoin de renforts offensifs.

La suite après cette publicité

Rennes discute avec le Sporting CP

Dans cette optique, si les Rennais s’apprêtent à récupérer 30 millions d’euros dans l’opération Kalimuendo, des arrivées sont à prévoir. Ce dimanche, L’Equipe affirme, à ce titre, que les Rouge et Noir s’intéressent à Conrad Harder, l’attaquant du Sporting CP. International danois depuis le 23 mars, l’avant-centre de 20 ans a inscrit 11 buts en 47 matches, toutes compétitions confondues, avec le club portugais lors de la saison passée.

Arrivé au sein du club lisboète à l’été 2024 en provenance du FC Nordsjaelland, le natif de Holte, gaucher d’1m85, est, aujourd’hui, estimé à 24 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Le quotidien précise que des discussions sont en cours entre Rennes et le Sporting où il est sous contrat jusqu’en 2029. Affaire à suivre…