Menu Rechercher
Commenter
Coppa Italia

AC Milan : Rafael Leão sort sur blessure

Par Valentin Feuillette
1 min.
Rafael Leão célèbre un but avec l'AC Milan @Maxppp
Milan 2-0 Bari

L’AC Milan a été contraint de revoir ses plans dès la 17ème minute contre Bari. Après avoir inscrit le premier but à San Siro, Rafael Leao a quitté le terrain à cause d’une gêne au mollet droit, entraînant l’entrée de Santiago Gimenez sous la direction de Marco Landucci, remplaçant Massimiliano Allegri suspendu.

La suite après cette publicité

Le Portugais de 26 ans est ainsi sorti en marchant et semblait relativement calme, laissant penser à un remplacement préventif avant le début du championnat le weekend prochain. Néanmoins, des examens complémentaires sont prévus dans les prochains jours pour évaluer l’ampleur de la blessure du numéro 10 milanais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coppa Italia
Milan
Rafael Leão

En savoir plus sur

Coppa Italia Coppa Italia
Milan Logo AC Milan
Rafael Leão Rafael Leão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier