AC Milan : Rafael Leão sort sur blessure

L’AC Milan a été contraint de revoir ses plans dès la 17ème minute contre Bari. Après avoir inscrit le premier but à San Siro, Rafael Leao a quitté le terrain à cause d’une gêne au mollet droit, entraînant l’entrée de Santiago Gimenez sous la direction de Marco Landucci, remplaçant Massimiliano Allegri suspendu.

La suite après cette publicité

Le Portugais de 26 ans est ainsi sorti en marchant et semblait relativement calme, laissant penser à un remplacement préventif avant le début du championnat le weekend prochain. Néanmoins, des examens complémentaires sont prévus dans les prochains jours pour évaluer l’ampleur de la blessure du numéro 10 milanais.