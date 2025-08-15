Premier League : Liverpool s’offre Bournemouth dans un match fou grâce à Ekitike et Chiesa

Le football anglais faisait son grand retour ce vendredi soir. Pendant que l’Olympique de Marseille ouvrait le bal en Ligue 1 face à Rennes, de l’autre côté de la Manche, Liverpool recevait Bournemouth à Anfield pour la première journée du championnat anglais. Une première rencontre qui s’annonçait palpitante avec le champion en titre et son effectif XXL face aux Cherries qui avaient montré de belles choses la saison dernière. Pour ce match, Arne Slot décidait de sortir l’équipe type avec notamment Hugo Ekitike à la pointe de l’attaque. Le Français était accompagné de Mohamed Salah, Cody Gakpo et Florian Wirtz. Ibrahima Konaté était aussi titulaire en défense.

En face, Bournemouth, qui a donc perdu cet été Huijsen, Kerkez (titulaire chez les Reds ce soir) et Zabarnyi, misait sur l’ancien Lillois Bafodé Diakité en défense. Devant, le jeune talent Antoine Semenyo était attendu et observé. Et en début de rencontre, après le désormais traditionnel hommage à Diogo Jota, Liverpool mettait rapidement le pied sur le ballon. Mohamed Salah s’illustrait rapidement avec une première frappe repoussée par Petrovic. Bournemouth répondait timidement quelques minutes plus tard. Mais après une trentaine de minutes équilibrées, Hugo Ekitike sortait de l’ombre pour marquer son premier but en Premier League.

Fin de match folle

L’attaquant français, déjà buteur malgré la défaite lors du Community Shield (face à Crystal Palace), marquait son deuxième but en deux matchs sous ses nouvelles couleurs. Il se jouait de la défense adverse avec un contre favorable puis trompait sans trembler Petrovic (1-0, 37e). Au retour des vestiaires, Liverpool faisait le break grâce à un très joli but de Cody Gakpo. L’international néerlandais dribblait plusieurs joueurs avant d’armer une frappe puissante depuis l’entrée de la surface (2-0, 49e). On pensait alors ce match plié. Mais c’était sans compter sur le phénomène Semenyo du côté de Bournemouth. L’attaquant ghanéen réduisait d’abord l’écart à l’heure de jeu de manière presque anodine (1-2, 64e). Et ce but faisait clairement douter Liverpool qui reculait et laissait des espaces.

Erreur fatale face à un profil comme Semenyo. Le joueur de 25 ans réalisait une course de 70 mètres, profitait des appels de ses partenaires pour fixer la défense des Reds, et plaçait une frappe précise, laissant Alisson impuissant (2-2, 74e). La douche froide pour Liverpool après la défaite du week-end dernier face à Crystal Palace. Alors Arne Slot décidait de réagir en faisant notamment rentrer Chiesa. L’Italien, en échec depuis son arrivée en Angleterre, décidait de se réveiller pour cette première journée. Dans les dernières minutes de la rencontre, il se transformait en héros et délivrait les siens d’une belle reprise (3-2, 89e). Un scénario fou qui ne s’arrêtait pas là puisque dans le temps additionnel, Mohamed Salah profitait des espaces laissés pour y aller de son but (4-2, 90e+6). Il a désormais marqué à chaque première journée de Premier League depuis… 2017. Liverpool débute par une belle victoire dans un match fou et prend provisoirement la tête du championnat.