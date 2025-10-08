Real Madrid : Bellingham et Endrick brillent en amical

Ces derniers jours, plusieurs joueurs du Real Madrid ont quitté la capitale espagnole afin de rejoindre leurs sélections nationales. D’autres sont restés à Valdebebas afin de continuer à travailler. C’est le cas de Jude Bellingham, qui a fait récemment son retour de blessure. D’un commun accord avec Thomas Tuchel, il a été décidé qu’il resterait à Madrid pour continuer à bosser physiquement. Un choix qui semble porter ses fruits puisque l’Anglais a été excellent lors de l’amical joué face au Castilla selon Marca.

La publication espagnole ajoute que Bellingham, qui a retrouvé la confiance au poste de numéro 10, a marqué un but d’un lob époustouflant. Tout cela a ravi Xabi Alonso, qui compte sur lui. Mais ce n’est pas l’unique joueur à avoir retrouvé le sourire. Endrick, qui n’a pas eu une seule minute de jeu lors des matches officiels, a aussi marqué des points. Le Brésilien, qui a faim, a marqué d’une frappe sèche. Les Merengues se sont imposés 2 à 1. Il faut noter que Fede Valverde a été aligné au poste de latéral droit, où le Real Madrid connaît une pénurie.