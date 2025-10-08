Menu Rechercher
Commenter 1
Liga Futve

Real Madrid : Bellingham et Endrick brillent en amical

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Bellingham @Maxppp

Ces derniers jours, plusieurs joueurs du Real Madrid ont quitté la capitale espagnole afin de rejoindre leurs sélections nationales. D’autres sont restés à Valdebebas afin de continuer à travailler. C’est le cas de Jude Bellingham, qui a fait récemment son retour de blessure. D’un commun accord avec Thomas Tuchel, il a été décidé qu’il resterait à Madrid pour continuer à bosser physiquement. Un choix qui semble porter ses fruits puisque l’Anglais a été excellent lors de l’amical joué face au Castilla selon Marca.

La suite après cette publicité

La publication espagnole ajoute que Bellingham, qui a retrouvé la confiance au poste de numéro 10, a marqué un but d’un lob époustouflant. Tout cela a ravi Xabi Alonso, qui compte sur lui. Mais ce n’est pas l’unique joueur à avoir retrouvé le sourire. Endrick, qui n’a pas eu une seule minute de jeu lors des matches officiels, a aussi marqué des points. Le Brésilien, qui a faim, a marqué d’une frappe sèche. Les Merengues se sont imposés 2 à 1. Il faut noter que Fede Valverde a été aligné au poste de latéral droit, où le Real Madrid connaît une pénurie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Futve
Real Madrid
Jude Bellingham
Endrick

En savoir plus sur

Liga Futve Liga Futve (Venezuela)
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Jude Bellingham Jude Bellingham
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier