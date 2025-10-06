Liverpool : Jamie Carragher détruit encore Arne Slot

Liverpool traverse peut-être sa période la plus difficile sous la direction d’Arne Slot, avec trois défaites en une semaine, dont la dernière en date face à Chelsea (2-1) à Stamford Bridge. Malgré un bon début de saison sur le plan comptable, des failles dans le jeu des Reds ont rapidement été pointées du doigt. Jamie Carragher, ancien défenseur emblématique du club et désormais consultant, avait déjà exprimé ses doutes après la première journée, critiquant l’équilibre de l’équipe. Les défaites successives contre Crystal Palace, Galatasaray et Chelsea n’ont fait que renforcer ses inquiétudes, notamment sur la fragilité défensive et le manque de contrôle dans le jeu. De quoi le pousser à formuler de vives critiques à l’encontre de l’entraîneur néerlandais.

« Liverpool ne joue pas au football en ce moment, ils jouent au basket. C’est juste du va-et-vient, et je ne pense pas que les meilleures équipes jouent comme ça, a-t-il commenté dans l’émission Super Sunday Extra Time, sur Sky Sports. J’avais déjà évoqué (mes inquiétudes sur le jeu de Liverpool) avec le manager en début de saison, et il en sait évidemment beaucoup plus que moi. C’est de toute évidence un entraîneur fantastique. Mais actuellement, Liverpool est passé d’une équipe de haut niveau, très travailleuse la saison dernière, à une équipe où l’on a saupoudré un peu de magie grâce aux nouveaux recrutements. Sauf qu’ils n’ont rien gagné offensivement, et ils ont beaucoup perdu défensivement. Pour le manager, la saison dernière s’est passée comme sur des roulettes. Là, il va devoir vraiment prouver sa valeur. Il l’a fait l’an dernier, en remportant la Premier League, c’était incroyable. Mais là, il y a plusieurs problèmes à régler, et ce sera vraiment intéressant de voir comment il va s’y prendre. »