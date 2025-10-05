Liverpool : Mohamed Salah se fait détruire en Angleterre

Bien parti pour conserver son sacre de Champion d’Angleterre après un début de la saison canon, Liverpool pointait en tête de la Premier League avec cinq victoires en cinq matches, en plus d’un premier match de C1 réussi contre l’Atlético de Madrid (3-2). Mais depuis le mois de septembre, la formation d’Arne Slot encaisse un sérieux coup de mou marqué par un premier revers encaissé dans les dernières minutes à Crystal Palace, avant que les Reds ne loupent leur match sur la pelouse de Galatasaray en deuxième journée de Ligue des Champions (0-1).

Même chose samedi soir sur la pelouse de Chelsea (1-2), avec une troisième défaite de suite qui commence à mettre en lumière les grosses lacunes offensives des Reds, et forcément, la star Mohamed Salah (28 ans) est pointée du doigt. Muet depuis trois rencontres, l’Égyptien inquiète dans le jeu. «Mohamed Salah ne mène pas son équipe à la victoire comme l’an dernier. C’est une préoccupation majeure, surtout lorsque ses coéquipiers en attaque manquent de régularité», indiquait le Daily Mail dans son édition du jour.

Mohamed Salah a complètement perdu son efficacité

«Il aurait dû mieux exploiter certaines passes, notamment pour Florian Wirtz, et a gaspillé plusieurs occasions. Il semble hors du coup pour le moment. Cela devient préoccupant», indique le Liverpool Echo. «Mohamed Salah semble regretter Trent Alexander-Arnold et n’a pas encore trouvé ses marques dans une ligne d’attaque en pleine mutation. Tout cela donne l’impression que l’équilibre de l’équipe n’est pas au rendez-vous», ajoute The Independant, tandis que le Mirror évoque son manque de réalisme devant le but, d’abord à la 47e minute, puis à la 65e où il a loupé une des meilleures occasions pour les Reds.

Alors que sa forme inquiète avec 5 buts lors de ses 21 derniers matches avec Liverpool, Arne Slot a tenu à le défendre : «il a eu de nombreuses occasions de faire ce qu’il a fait si souvent, mais c’est un être humain et ce n’est pas comme si chaque occasion qu’il a se concrétisait systématiquement. On a parfois l’impression que c’est à cause de ce qu’il a fait la saison dernière, et à de nombreuses reprises, mais il peut aussi avoir des occasions, souvent dans des positions avantageuses, sans marquer ni délivrer de passe décisive». Mohamed Salah devra revenir en meilleure forme après la trêve internationale.