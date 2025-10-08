Chelsea a déjà pris une grande décision pour le prochain mercato

Chelsea a tranché dans le vif pour le prochain mercato. En effet, d’après Sky Sport, aucun renfort n’est attendu au poste de gardien ni en défense centrale lors des deux prochains fenêtres. Après plusieurs saisons marquées par des dépenses massives et un renouvellement constant de l’effectif, les dirigeants londoniens ont décidé de miser sur la stabilité et la continuité. L’encadrement sportif, mené par la direction technique et l’entraîneur, estime que le groupe actuel possède un équilibre suffisant pour répondre aux ambitions du club. Cette approche prudente témoigne également d’un changement de stratégie, privilégiant la consolidation des talents déjà en place plutôt que la recherche de nouveaux profils à fort coût.

Dans les buts, Chelsea affiche une grande confiance en son trio composé de Robert Sánchez, Filip Jørgensen et Mike Penders. Sánchez, arrivé de Brighton en 2023, s’est imposé comme le numéro un incontestable. Son début de saison solide, ponctué par une distinction de meilleur gardien de la Coupe du Monde des Clubs, a convaincu les dirigeants qu’il pouvait être un pilier durable selon les informations de Sky Sport. Malgré son expulsion lors de la défaite face à Manchester United, son niveau général reste très satisfaisant. De son côté, le jeune Danois Jørgensen est vu comme un successeur potentiel à moyen terme, tandis que Penders, prêté à Strasbourg, impressionne en Ligue 1. Ses performances ont permis au club alsacien d’occuper une inattendue troisième place. Voilà de quoi offrir une belle saison en France avec un potentiel rôle important à son retour à Londres. Chelsea avait été approché pour recruter Mike Maignan l’été dernier, mais le club a préféré ne pas céder à la tentation d’un transfert coûteux, convaincu de la solidité de ses portiers actuels.

Le gardien n’est pas le seul dossier

Sur le plan défensif, les Blues disposent d’un vivier conséquent au poste de défenseur central, ce qui rend tout recrutement inutile à court terme. Selon Sky Sport, e staff estime que la priorité est de maintenir la santé physique des joueurs déjà présents. Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Benoît Badiashile et le jeune Josh Acheampong constituent la base actuelle, tandis que Levi Colwill est attendu de retour de blessure dans les prochains mois. À cela s’ajoutent Reece James et Jorrel Hato, capables de dépanner dans l’axe, ainsi que deux jeunes espoirs prêtés — Mamadou Sarr et Aaron Anselmino — qui reviendront l’été prochain. Chelsea avait envisagé un renfort défensif durant l’été, notamment Dean Huijsen, mais le joueur a finalement choisi de rejoindre le Real Madrid pour un montant de 50 millions d’euros. Ce scénario a conforté le club londonien dans sa décision de miser sur la progression de ses propres talents.

En parallèle, Chelsea prépare une phase de réajustement au sein de son effectif offensif. Raheem Sterling et Axel Disasi figurent parmi les joueurs susceptibles de quitter Stamford Bridge dès janvier, le club étant à l’écoute d’offres jugées satisfaisantes. Tyrique George, jeune ailier très convoité, est également pressenti pour un départ après avoir failli rejoindre Fulham en fin de mercato estival. Son avenir pourrait s’écrire à l’étranger, plusieurs clubs de Ligue des Champions et de Ligue Europa suivant de près sa situation. Pendant ce temps, la ligne offensive continue de se densifier avec Pedro Neto, Estevão Willian, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho et le futur renfort Geovany Quenda en provenance du Sporting. Enfin, le jeune attaquant Marc Guiu restera au club jusqu’à la fin de la saison, son prêt à Sunderland ayant été annulé. Chelsea veut ainsi bâtir un effectif jeune, compétitif et cohérent, sans céder à la frénésie des transferts à court terme. Après plusieurs saisons de turbulences sur le marché des transferts, les Blues semblent privilégier la stabilité et la confiance envers leur effectif actuel, une stratégie qui pourrait enfin ramener de la cohérence à leur projet sportif.