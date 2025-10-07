Manchester United : le retour de Lisandro Martínez se précise

Huit mois après sa grave blessure au genou, Lisandro Martínez n’a toujours pas repris l’entraînement collectif avec Manchester United. Selon The Sun, le défenseur argentin, touché aux ligaments croisés en février face à Crystal Palace, poursuit un travail individualisé depuis la fin de la tournée estivale. Si son retour dans le groupe pourrait être repoussé jusqu’après la trêve internationale de novembre, il reste très impliqué en dehors du terrain, assistant aux entraînements, aux réunions d’équipe, et même présent dans le vestiaire lors des déplacements, comme à l’Etihad le mois dernier.

Depuis son arrivée en 2022, Martínez enchaîne les blessures de longue durée : fracture du métatarsien, problème au mollet, puis rupture du ligament croisé antérieur. Malgré ces coups d’arrêt, il fait toujours partie des cadres du vestiaire mancunien. En son absence, c’est Luke Shaw qui occupe le côté gauche de la défense à trois mise en place par l’entraîneur Ruben Amorim. United espère donc pouvoir compter sur l’ancien de l’Ajax pour la seconde partie de saison, et le revoir fouler les pelouses avant la fin de l’année.