Qualifs CdM 2026 : l’Arabie saoudite renverse l’Indonésie et se rapproche de la qualification

L’Indonésie affrontait l’Arabie saoudite dans le cadre du 4e tour de qualifications pour le Mondial 2026. Il s’agit d’une poule de 3 pays (l’Irak est le dernier concurrent de ce groupe) où chacun s’affronte une fois. Le premier obtiendra son ticket pour l’été prochain. La rencontre du jour avait donc son importance et c’est l’Arabie saoudite qui a été le plus fort en l’emportant 3 à 2.

Pourtant, les hommes de Patrick Kluivert ont pris le meilleur départ avec un penalty transformé par Diks (11e) mais les Saoudiens ont rapidement retourné la situation à leur avantage. Abu Al Shamat (17e) a d’abord égalisé, avant de voir Al Buraikan (34e) mettre son équipe devant au tableau d’affichage. En seconde période, l’attaquant d’Al Ahli SC y allait de son doublé pour offrir la victoire aux Faucons (62e). Malgré un pénalty transformé de nouveau par Diks (88e), l’Arabie saoudite a tenu bon et a remporté la rencontre (3-2). Il faudra valider ce succès face à l’Irak le 14 octobre, alors que trois jours plus tôt, les Indonésiens affronteront ces mêmes Irakiens.