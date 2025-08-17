Menu Rechercher
Atlético : le golazo de Julian Alvarez sur coup franc

Par Valentin Feuillette
Julian Alvarez célèbre un but avec l'Atlético @Maxppp
Espanyol 2-1 Atlético

Julian Alvarez a lancé sa saison en Liga de la plus belle des manières. Dès la première journée, l’attaquant a inscrit un somptueux but sur coup franc face à l’Espanyol, donnant l’avantage à l’Atlético et mettant immédiatement les supporters dans l’ambiance.

beIN SPORTS
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA
🔥 Julian Alvarez régale avec un somptueux coup franc !
🤩 Encore un golazo en Espagne ce weekend !
Voir sur X

Le tir précis et puissant d’Alvarez a laissé le gardien adverse, Marko Dmitrović, sans réaction, soulignant son talent et sa capacité à briller dans les moments clés. Ce golazo pourrait bien marquer le début d’une saison prometteuse pour l’international argentin et les Colchoneros.

