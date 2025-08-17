Liga
Atlético : le golazo de Julian Alvarez sur coup franc
1 min.
@Maxppp
Julian Alvarez a lancé sa saison en Liga de la plus belle des manières. Dès la première journée, l’attaquant a inscrit un somptueux but sur coup franc face à l’Espanyol, donnant l’avantage à l’Atlético et mettant immédiatement les supporters dans l’ambiance.
La suite après cette publicité
beIN SPORTS @beinsports_FR – 22:13
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGAVoir sur X
🔥 Julian Alvarez régale avec un somptueux coup franc !
🤩 Encore un golazo en Espagne ce weekend !
🔥 Julian Alvarez régale avec un somptueux coup franc !
🤩 Encore un golazo en Espagne ce weekend !
Le tir précis et puissant d’Alvarez a laissé le gardien adverse, Marko Dmitrović, sans réaction, soulignant son talent et sa capacité à briller dans les moments clés. Ce golazo pourrait bien marquer le début d’une saison prometteuse pour l’international argentin et les Colchoneros.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer