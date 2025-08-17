Strasbourg bat un record de précocité extraordinaire !

Le RC Strasbourg a marqué l’histoire face au FC Metz en devenant la première équipe des cinq grands championnats européens à aligner un onze de départ entièrement composé de joueurs nés en 2000 ou après. Une composition inédite qui illustre le virage vers la jeunesse opéré par le club alsacien, capable de faire confiance à une génération née au tournant du millénaire.

Au-delà de l’exploit statistique, cette performance symbolise la vitalité du centre de formation et la stratégie tournée vers l’éclosion de talents précoces sous la houlette de BlueCo et avec l’aide de Chelsea. En affichant un tel onze face à son rival lorrain, le RCSA confirme son rôle de pépinière et envoie un signal fort : la jeunesse peut non seulement apprendre au plus haut niveau, mais aussi écrire des pages d’histoire.