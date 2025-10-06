Menu Rechercher
Strasbourg : les ultras dénoncent la censure d’une banderole anti-BlueCo

Par André Martins
1 min.
RC Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 5-0 Angers

Les ultras strasbourgeois du groupe UB90 ont dénoncé la censure d’une banderole affichée lors du match contre Angers, qui demandait le départ des actionnaires BlueCo, également propriétaires de Chelsea. Malgré une victoire facile (5-0) et une troisième place en Ligue 1, les tensions entre la direction du club alsacien et certains de ses supporters restent donc plus vives que jamais. La banderole, qui affichait « BlueCo out », avait été validée par les services de sécurité avant d’être arrachée pendant la rencontre par des membres du service d’ordre.

Ultra Boys 90
À propos des événements survenus ce dimanche 5 octobre 2025 à la Meinau lors de la réception d’Angers

Nous souhaitons apporter deux précisions 👇
Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les UB90 ont précisé : « Les personnes qui ont retiré la bâche "BlueCo out" ne sont pas mises en cause: elles ont agi sur ordre. C’est aux donneurs d’ordre de motiver leurs choix. La bâche "BlueCo out" a passé le contrôle de sécurité à l’entrée du stade, conformément aux mesures établies par le club, au même titre que notre banderole du soir annoncée dans notre communiqué. Nous rappelons que cette bâche relève de la liberté d’expression, elle respectait les CGV et le règlement intérieur, et a été déployée de manière calme, pacifique et respectueuse, sans provocation ». Un autre message, « Direction : non à la répression ! Nous sommes ouverts au dialogue… et vous ? », a été déployé durant le match sans être retiré. La colère des ultras strasbourgeois a notamment augmenté à la mi-septembre, après l’annonce du transfert du capitaine Emanuel Emegha à Chelsea pour la saison prochaine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
