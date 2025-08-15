Liverpool : le premier but en Premier League d’Hugo Ekitike

Pas de temps à perdre pour Hugo Ekitike. Buteur lors du Community Shield face à Crystal Palace la semaine dernière malgré la défaite des siens, l’international espoir tricolore a récidivé ce vendredi face à Bournemouth, cette fois à l’occasion de ses grands débuts en Premier League.

Titulaire au coup d’envoi, l’ancien attaquant de Francfort est allé chercher son but tout seul comme un grand, en forçant le passage dans la défense des Cherries, non sans réussite. Il a ensuite enfilé l’habit du passeur pour Cody Gakpo, auteur du deuxième but des Reds, toujours devant au score (2-0).