Premier League

Liverpool : le premier but en Premier League d’Hugo Ekitike

Par Jordan Pardon
1 min.
Hugo Ekitike @Maxppp
Liverpool 4-2 Bournemouth

Pas de temps à perdre pour Hugo Ekitike. Buteur lors du Community Shield face à Crystal Palace la semaine dernière malgré la défaite des siens, l’international espoir tricolore a récidivé ce vendredi face à Bournemouth, cette fois à l’occasion de ses grands débuts en Premier League.

CANAL+ Foot
HUGO EKITIKE OUVRE DÉJÀ SON COMPTEUR EN PREMIER LEAGUE ⚡️

Le Français s'offre des débuts de rêve et marque au terme de cette belle combinaison avec Mac Allister 🤝

Titulaire au coup d’envoi, l’ancien attaquant de Francfort est allé chercher son but tout seul comme un grand, en forçant le passage dans la défense des Cherries, non sans réussite. Il a ensuite enfilé l’habit du passeur pour Cody Gakpo, auteur du deuxième but des Reds, toujours devant au score (2-0).

