Accord Monaco - Al-Ahli pour Denis Zakaria

Il y a à peine trois mois, l’AS Monaco imaginait son avenir avec son capitaine Denis Zakaria, moins avec son maestro Maghnes Akliouche, l’un des joueurs les plus bankables de son effectif et annoncé comme l’une des grandes attractions du mercato à venir. Au 17 août 2025, la tendance s’est plutôt inversée : le premier a de sérieuses chances de quitter son club, quand le second ne croule finalement pas sous les offres qu’on lui avait promises.

La suite après cette publicité

Excellent en préparation, Akliouche a montré hier lors de la première journée de Ligue 1 qu’il était bien là, prêt à défendre les couleurs de son club formateur une saison de plus s’il ne trouvait pas un projet à la hauteur de ses ambitions. « Je suis là, à Monaco », a-t-il affirmé avec le sourire après son but face au Havre (3-1). Cette rencontre, Monaco l’a aussi jouée avec son capitaine Denis Zakaria, mais rien ne garantit que ce sera le cas lors des prochaines.

Denis Zakaria a le choix

Comme depuis plusieurs mois, l’international suisse de 28 ans fait l’objet d’intérêts, et notamment dans le Golfe. La nouvelle attractivité du championnat saoudien et sa puissance financière ont déjà conquis de nombreux joueurs de Ligue 1 cet été, à commencer par Alexandre Lacazette, Saïmon Bouabré, Marcin Bulka ou encore Nathan Zézé pour ne citer qu’eux. Selon nos informations, Al-Ahli a aussi l’intention de venir piocher en France puisque le club saoudien tient aujourd’hui un accord avec Monaco pour Zakaria, l’un des meilleurs milieux de Ligue 1 la saison passée.

La suite après cette publicité

Deux ans après son arrivée en provenance de la Juventus pour 20 millions d’euros, le milieu de terrain pourrait ainsi se voir offrir un contrat XXL en Arabie saoudite. Il sait évidemment que ce choix pourrait avoir un impact sur la suite de sa carrière internationale, alors que la Suisse jouera peut-être la Coupe du Monde dans un an. Il faudra suivre avec attention la position du joueur, mais côté clubs, toutes les parties se sont déjà accordées.