Nouvelles révélations sur les embrouilles dans le vestiaire de l’OM !

Cette Ligue 1 2024/2025 n’a pas forcément commencé de la meilleure des manières pour l’Olympique de Marseille. Une défaite 1-0 face au Stade Rennais, pourtant réduit à 10 pendant une bonne partie de la rencontre. « Ce qui m’a énervé le plus c’est d’encaisser le but. On a tout fait pour essayer de marquer. Parfois, le ballon ne rentre pas. Là, c’est un but qu’on ne doit pas prendre », lançait un Roberto De Zerbi plutôt agacé à la fin du match.

Mais surtout, dans les heures qui ont suivi, on a appris que ça avait vraiment chauffé dans le vestiaire marseillais, une fois tout le monde rentré se changer après le coup de sifflet final. Les journalistes présents dans les couloirs du stade breton ont même pu entendre des cris traverser les murs du vestiaire, tant le ton est monté. RMC Sport indiquait effectivement que l’atmosphère y était très tendue, et qu’il y a notamment eu un échange très chaud entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot.

Des confrontations

Ce dimanche, L’Equipe fait de nouvelles révélations. Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Höjbjerg et Adrien Rabiot ont ainsi critiqué l’attitude de certains partenaires, et Jonathan Rowe l’a mal pris, ou du moins, l’a pris personnellement. L’Anglais et le milieu tricolore se sont ainsi retrouvé front contre front et Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont dû calmer le jeu. Surtout, le média rapporte quelques phrases qui ont été entendues dans le vestiaire.

« Si Adri te dit quelque chose, c’est pour t’aider ou t’attaquer ? Dis la vérité » ou encore « on a des grosses couilles ici. Les couilles, c’est dehors, sur le terrain, pas dans le vestiaire. On peut se dire les choses de manière plus tranquille, utile et correcte que "fils de pute" ». Une ambiance tendue donc, alors que le joueur offensif anglais a de fortes chances de partir, étant notamment convoité par le Stade Rennais comme dévoilé par nos soins. Espérons, pour l’OM, pour Roberto De Zerbi et pour le bien de tout le vestiaire que la tension va diminuer dans les prochains jours…