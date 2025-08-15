Liverpool : Mohamed Salah en larmes après l’hommage à Diogo Jota

Ce vendredi soir, la Premier League faisait son grand retour avec une première affiche entre Liverpool et Bournemouth. Et ce match, à Anfield, a tenu toutes ses promesses avec une victoire des Reds (4-2). Mohamed Salah a notamment marqué dans les derniers instants du match pour sceller la victoire des siens. L’Egyptien a ainsi toujours marqué lors d’une première journée de PL depuis 2017.

Après la rencontre, lors d’un nouvel hommage rendu à Diogo Jota, Mohamed Salah a fondu en larmes. Le joueur portugais est tragiquement decédé cet été lors d’un accident de la route. Liverpool a prévu de lui rendre hommage toute la saison.