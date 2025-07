Liverpool réagit au décès brutal de Diogo Jota

La nouvelle a mis toute la planète du football en deuil. Diogo Jota et son frère André Silva sont tragiquement décédés cette nuit en Espagne, dans un accident de voiture. Une annonce qui a bouleversé le monde du ballon rond. Depuis, les hommages se succèdent. De son côté, le club de Liverpool vient réagir à la terrible nouvelle.

La suite après cette publicité

«Le Liverpool Football Club est dévasté par le décès tragique de Diogo Jota. Le club a été informé que le joueur de 28 ans est décédé à la suite d’un accident de la route en Espagne, en même temps que son frère André. Le Liverpool FC ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande le respect de l’intimité de la famille, des amis, des coéquipiers et du personnel du club de Diogo et André, qui tentent de surmonter cette perte inimaginable. Nous continuerons à leur apporter tout notre soutien», peut-on lire sur le site des Reds.

La suite après cette publicité

Les Reds sont dévastés

Arrivé sur les bords de la Mersey en 2021 en provenance de Wolverhampton, Diogo Jota s’est construit une belle réputation à Anfield. Sous le maillot rouge, le Lusitanien a marqué 65 buts et délivré 26 passes décisives en 182 matches. Récent vainqueur de la Premier League, l’ancien pensionnaire de Porto a également remporté deux Coupes de la Ligue, une FA Cup et un Community Shields avec la formation dirigée par Jürgen Klopp puis Arne Slot.

Si le club anglais se refuse à tout autre commentaire, Wolverhampton, l’ancien club de Jota, a lui aussi réagi. «Nous avons le cœur brisé. Diogo était adoré par nos supporters, aimé par ses coéquipiers et chéri par tous ceux qui ont travaillé avec lui pendant son séjour aux Wolves. Les souvenirs qu’il a créés ne seront jamais oubliés. Nous sommes de tout cœur avec la famille, les amis et les proches de Diogo et de son frère André. Vous nous manquerez vraiment et nous nous souviendrons toujours de vous».