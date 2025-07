Le Bayern Munich envoie 90 millions pour Luis Diaz !

C’est souvent le jeu du mercato et parfois, un transfert peut en débloquer un autre. Et le Bayern Munich pourrait bien en profiter cette fois. Depuis plusieurs semaines, Liverpool cherche à se renforcer sur le front de l’attaque. Les Reds étudient le marché des attaquants depuis quelque temps et avaient notamment ciblé Alexander Isak et Hugo Ekitike à ce poste. Avec le décès tragique de Diogo Jota, le club anglais n’avait d’autres choix que d’accélérer pour renforcer considérablement son attaque.

Et ce dimanche, il a bouclé un énorme coup. La formation d’Arne Slot, championne d’Angleterre en titre, va réaliser l’énorme coup Hugo Ekitike dans les prochaines heures. L’attaquant français va quitter Francfort pour plus de 95 millions d’euros. Les deux clubs doivent encore boucler quelques détails pour sceller l’opération, mais tout devrait être réglé dans les heures à venir. Un gros transfert qui va avoir un effet domino. Car dans le même temps, Liverpool négocie pour le départ de son attaquant Luis Diaz.

Offre de 90 millions du Bayern Munich

Désiré par le Barça qui va finalement signer Marcus Rashford, l’attaquant colombien était aussi la priorité du Bayern Munich qui cherche à renouveler son attaque. Mais les Reds semblaient durs en affaire ces dernières semaines ne souhaitant pas laisser partir son joueur avant d’avoir un renfort offensif. Selon BILD, l’arrivée d’Hugo Ekitike devrait bien débloquer la situation et le Bayern Munich est désormais bien partie pour enrôler l’attaquant de 28 ans.

Mieux encore, selon le quotidien allemand, le Bayern Munich prépare une offre de 90 millions d’euros qui devrait arriver sur la table de Liverpool d’ici quelques heures. Côté joueur, qui ne se voit plus à Liverpool encore moins avec l’arrivée d’Ekitike, un accord a déjà été trouvé avec le Bayern Munich pour un contrat jusqu’en 2029 et surtout un salaire de 14 millions par an. Le dénouement est imminent et le Bayern Munich semble enfin avoir trouvé son ailier gauche tant désiré.