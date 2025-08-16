Menu Rechercher
Commenter 55
Ligue 1

PSG : Luis Enrique a tranché pour le tireur de pénalty

Par André Martins
1 min.
Luis Enrique observant l'entraînement @Maxppp

Après avoir été mené au score pendant une bonne partie de la rencontre, le PSG a finalement réussi à s’imposer contre Tottenham lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b.), remportant ainsi la Supercoupe de l’UEFA. Un premier trophée dès le match d’ouverture de la saison 2025-2026. La séance a notamment été marquée par l’échec sans conséquence de Vitinha, qui a complètement manqué le cadre. Malgré cela, selon les informations de L’Équipe, le milieu portugais de 25 ans, tireur attitré de penaltys la saison dernière, devrait conserver cette responsabilité cette année encore.

La suite après cette publicité

L’entraîneur Luis Enrique continue de lui faire confiance et ne compte pas le remplacer, estimant que cet échec ponctuel ne remet pas en cause la fiabilité du joueur dans cet exercice. Depuis qu’il se charge des penalties, Vitinha affiche un bilan global satisfaisant : six réussites sur huit tentatives. Une belle marque de confiance de la part du staff parisien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (55)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Super Coupe UEFA
PSG
Vitinha

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Super Coupe UEFA Super Coupe de l'UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier