PSG : Luis Enrique a tranché pour le tireur de pénalty

Après avoir été mené au score pendant une bonne partie de la rencontre, le PSG a finalement réussi à s’imposer contre Tottenham lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b.), remportant ainsi la Supercoupe de l’UEFA. Un premier trophée dès le match d’ouverture de la saison 2025-2026. La séance a notamment été marquée par l’échec sans conséquence de Vitinha, qui a complètement manqué le cadre. Malgré cela, selon les informations de L’Équipe, le milieu portugais de 25 ans, tireur attitré de penaltys la saison dernière, devrait conserver cette responsabilité cette année encore.

La suite après cette publicité

L’entraîneur Luis Enrique continue de lui faire confiance et ne compte pas le remplacer, estimant que cet échec ponctuel ne remet pas en cause la fiabilité du joueur dans cet exercice. Depuis qu’il se charge des penalties, Vitinha affiche un bilan global satisfaisant : six réussites sur huit tentatives. Une belle marque de confiance de la part du staff parisien.