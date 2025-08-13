Supercoupe : héroïque, le PSG s’adjuge le titre aux tirs au but en renversant Tottenham !

Ce mercredi, c’était la rentrée pour le Paris Saint-Germain avec la Supercoupe de l’UEFA. Une deuxième (après la défaite de 1996 contre la Juventus 9-2 au cumulé de deux matches) pour le club parisien dans la compétition puisqu’il était qualifié suite à sa victoire en Ligue des Champions la saison passée. Scénario similaire pour son adversaire du soir, Tottenham, tenant du titre en Ligue Europa. Pour cette première sortie de la saison, le Paris Saint-Germain se présentait dans un 4-3-3 avec la recrue Lucas Chevalier dans les buts derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, Warren Zaïre-Emery remplaçait Joao Neves suspendu et se trouvait auprès de Vitinha avec Désiré Doué. Enfin, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia composaient l’attaque. De son côté, Tottenham s’établissait en 3-5-2 avec Guglielmo Vicario dans les cages. Devant lui, Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Micky van de Ven et Djed Spence composaient la défense. Rodrigo Bentancur était positionné comme sentinelle auprès de Joao Palhinha et Pape Matar Sarr. Devant Richarlison était associé à Mohammed Kudus.

D’entrée, le Paris Saint-Germain décidait de mettre le pied sur le ballon quand Tottenham répondait par un pressing intense. Servi par Warren Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia frappait le premier, mais c’était imprécis (9e). Le manque de rythme des Parisiens était visible et c’est Tottenham qui se montrait en premier avec une bonne transmission de Mohammed Kudus pour Richarlison dans la profondeur. Le Brésilien frappait en première intention, mais Lucas Chevalier s’imposait et repoussait le ballon en corner (23e). Juste derrière, Bradley Barcola essayait de faire la différence dans son couloir et envoyait un bon centre dans la surface anglaise, mais Pape Matar Sarr contrait en corner (29e). C’était bien Tottenham qui dominait son sujet et il fallait une double intervention de Marquinhos devant Mohammed Kudus pour éviter une action très dangereuse (33e). Alors qu’un bon centre contré de Khvicha Kvaratskhelia revenait sur Ousmane Dembélé, ce dernier frappait au-dessus du cadre (37e). Un moment de bascule puisque juste derrière sur un long coup franc de Guglielmo Vicario prolongé de la tête par Cristian Romero, Joao Palhinha reprenait à bout portant, mais Lucas Chevalier repoussait sur la barre. Cependant, Micky van de Ven suivait bien et allait conclure (1-0, 39e). Un sacré coup sur la tête du Paris Saint-Germain qui allait passer proche du coup de massue avant la pause, mais la tête de Mohammed Kudus allait heurter le poteau (45e). Le Ghanéen était finalement signalé hors-jeu.

Le PSG a totalement renversé Tottenham

En seconde période, Tottenham revenait fort et Richarlison décochait une frappe après une perte de balle de Willian Pacho, mais Lucas Chevalier s’interposait brillamment (47e). Il était néanmoins moins inspiré quelques secondes plus tard sur un coup franc de Pedro Poro. Trouvé sur la gauche de la surface, Cristian Romero plaçait une tête croisée que Lucas Chevalier ne parvenait pas à repousser (2-0, 48e). Cela tournait au vinaigre pour le Paris Saint-Germain et le troisième central Kevin Danso était proche de se joindre à la fête après un centre de Mohammed Kudus, mais la tête de l’Autrichien se dérobait sur la droite (52e). Le match tournait à sens unique avec un coup franc dangereux de Pedro Porro qui était détourné par le mur en corner (59e). Dos au mur, le Paris Saint-Germain allait jeter ses forces pour revenir dans le match. Warren Zaïre-Emery était bien trouvé par Vitinha dans la surface, mais son tir était repoussé par un Micky van de Ven des grands soirs (63e). Sur la droite de la surface, Désiré Doué frappait fort, mais Guglielmo Vicario repoussait. La sphère revenait sur Fabian Ruiz qui était contré et Bradley Barcola allait suivre pour conclure, mais l’arbitre revenait à une position de hors-jeu de Fabian Ruiz (68e).

Ousmane Dembélé s’essayait par un tir, mais il frappait à droite du cadre (71e). Un temps fort qui ne donnait finalement pas grand-chose puisque Tottenham résistait tant bien que mal aux offensives parisiennes. Vitinha prenait d’ailleurs sa chance de loin sans plus de succès (80e). Finalement, cela allait payer. Sur un ballon qui traînait devant la surface, Vitinha servait alors Kang-in Lee qui allait conclure d’une frappe croisée se logeant sur la droite du cadre (2-1, 85e). Le PSG haussait le ton à l’instar de Nuno Mendes dont le missile était contré (89e). Et finalement, les Parisiens allaient renverser le match dans les derniers instants. Sur un décalage d’Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé centrait devant le but pour Gonçalo Ramos qui allait conclure de la tête à bout portant (2-2, 90e +4). Revenu de l’enfer, le PSG arrachait une séance de tirs au but. Dans cet exercice Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee et Nuno Mendes ont réussi pour le PSG tandis que Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur et Pedro Porro ont réussi pour Tottenham. Vitinha s’est manqué en frappant à droite du cadre pour le PSG. Du côté de Tottenham, Micky van de Ven a vu Lucas Chevalier repousser son tir et Mathys Tel a frappé à gauche du cadre. Le PSG s’impose donc 4-3 aux tirs au but.